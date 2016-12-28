Появились новые версии крушения Ту-154 после расшифровки "черного ящика"

Во вторник, 27 декабря, был расшифрован параметрический самописец рухнувшего самолета Минобороны РФ Ту-154, он зарегистрировал отказ системы уборки закрылков (при взлете обеспечивают дополнительную подъемную силу на крыльях борта).

Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные источника, близкого к расследованию трагедии.

В то же время специалисты в области авиации рассказали, что якобы зафиксированная "черным ящиком" неисправность некатастрофическая.

"Подобная ситуация и действия пилотов при ее возникновении подробно описаны в руководстве по летной эксплуатации Ту-154 и постоянно отрабатываются членами экипажей на тренажерах", - отметили эксперты.

По их словам, возникающий в связи с неубранными закрылками пикирующий момент на старте летчики компенсируют штурвалом и с помощью стабилизатора самолета. Выигрывая за счет этого время, пилоты докладывают о неисправности диспетчеру и возвращают машину на аэродром.

"Экипаж минобороновского Ту-154 по какой-то причине не сумел решить проблему отказавших закрылков. Более того, своими действиями лишь мог усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту", - считают аналитики.

Также они полагают, что "военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей".

"Из-за этого воздушное судно могло выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в Черное море", - говорится в статье.

Напомним, Ту-154 упал 25 декабря вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы самолета.