Путин заявил о подписании документов по перемирию в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны, участники готовы начать мирные переговоры. Об этом сообщают РИА Новости.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Он отметил, что необходимо сделать все, чтобы эти договоренности вступили в силу, и призвал стороны конфликта и все страны региона поддержать соглашение и принять активное участие в дальнейших переговорах в Казахстане.

Путин поддержал предложение Минобороны сократить военное присутствие в Сирии, но заверил, что Россия продолжит бороться с международным террористом и поддерживать в этой борьбе сирийское правительство.

28 декабря сообщалось, что в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз- Зор от авиаударов, нанесенных неидентифицированными самолетами, погибли 22 гражданских.