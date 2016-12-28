США готовит санкции против России из-за кибератак во время президентских выборов

Эксперты считают, что новые санкции против России, вместе с уже существующими, будут эффективны Администрация президента США Барака Обамы разрабатывает комплекс мер в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. По словам чиновников, меры будут включать в себя как экономические санкции, так и дипломатическое осуждение действий России, сообщает The Washington Post.

В настоящее время дорабатываются детали ответных мер, которые также будут включать в себя секретные кибероперации в отношении России, отмечают чиновники. Некоторые детали ответного комплекса мер могут быть обнародованы уже на этой неделе.

Часть санкций вызвала бурное обсуждение в Белом доме. Закон 2015 года дает президенту США полномочия принимать ответные меры в случае кибератак из-за рубежа. Но в нем не упоминаются кибероперации, призванные повлиять на ход президентских выборов. Американские чиновники работают над адаптацией закона в условиях предполагаемого вмешательства российских хакеров в избирательный процесс.

Барак Обама пообещал дать ответ на вмешательство Москвы уже в этом месяце. Чиновники заявляют, что цель ответных санкций - не только наказать, но и удержать от подобных действий в будущем.

"Я обеспокоен тем, что произошло с нами на этих выборах, и я также обеспокоен тем, что произойдет в будущем. Я твердо убежден в том, что хакеры скажут: "Это отлично сработало в 2016, давайте продолжать". В нашей стране выборы каждые два года", - заявил представитель администрации Обамы.

Президент США Барак Обама отметил большое количество американских санкций в отношении России, введенных за агрессию Москвы на востоке Украины и аннексию Крыма. Некоторые эксперты сомневаются в эффективности дополнительных санкций, введенных за кибератаки во время президентских выборов в США. Тем не менее чиновники отмечают эффективность новых санкций в комплексе с уже существующими.

Один из способов реализации подобных санкций в условиях существующего закона заключается в присвоении избирательным базам данных страны статуса "критической инфраструктуры". В Совете национальной безопасности США пришли к выводу о том, что для применения санкций в отношении российских хакеров необходимо выполнить ряд условий.

"Во-первых, нужно доказать, что сама избирательная инфраструктура, такая, как базы данных штатов, является критической инфраструктурой. А во-вторых, что русские на самом деле навредили ей", - сообщил один из представителей администрации.

По данным сотрудников Совета безопасности, несмотря на проникновение российских хакеров в базы данных, они не нанесли им урон.

Некоторые аналитики считают, что базы данных избирателей можно классифицировать как "правительственные средства", что является одним из 16 критических секторов инфраструктуры.

Чиновники администрации Обамы также хотели бы помешать новоизбранному президенту Дональду Трампу совершить откат любых ответных мер, предпринимаемых ими в отношении виновных в кибератаках, до прежнего уровня.

Команда Трампа пока не проводила брифингов с Белым домом по вопросам кибербезопасности и потенциального использования киберсанкций. Отсутствие такого рода обсуждений вызывает обеспокоенность у ряда должностных лиц, которые боятся того, что достижения предыдущей администрации в сфере кибербезопасности могут быть нивелированы следующей администрацией, если ей не удастся понять их важность.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама потребовал у разведывательного сообщества предоставить ему детальный отчет о российских кибератаках, нацеленных на вмешательство в ход избирательной кампании 2016 год.

Обама настоял на предоставлении ему отчета до того, как он покинет овальный кабинет.

Представитель пресс-службы Белого дома подчеркнул, что распоряжение Обамы не имеет никакого отношения к озвученным ранее требованиям конгрессменов- демократов расследовать кибератаки, которые дестабилизировали кампанию кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.