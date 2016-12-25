В Черном море потерпел крушение Ту-154 Минобороны РФ

Спасатели начали обнаруживать тела погибших в районе крушения самолета Ту- 154 Минобороны, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно, на месте обнаруживают тела, там несколько человек", - сказал источник.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу" об обнаружении одного тела погибшего и документов ряда пассажиров.

Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников Первого канала и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны РФ, обломки Ту- 154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.