В Мексике проснулся "Огненный вулкан"
2016-12-26 17:45
На западе Мексики проснулся вулкан Колима, также известный как "Огненный Вулкан".
Об этом сообщает Volcano Discovery со ссылкой на консультативный центр по вулканическому пеплу в Вашингтоне.
Вулкан еще активный. Первые извержения вулкана произошли в пятницу вечером и в субботу утром.
Вулкан расположен в западной части Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных в стране.
Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015 года.
Напомним, в мае в Италии прошло извержение крупнейшего в Европе действующего вулкана.