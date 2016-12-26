В Мексике проснулся "Огненный вулкан"

На западе Мексики проснулся вулкан Колима, также известный как "Огненный Вулкан".

Об этом сообщает Volcano Discovery со ссылкой на консультативный центр по вулканическому пеплу в Вашингтоне.

Вулкан еще активный. Первые извержения вулкана произошли в пятницу вечером и в субботу утром.

Вулкан расположен в западной части Мексики, между штатами Колима и Халиско, и является одним из самых активных в стране.

Последнее сильное извержение вулкана было зафиксировано 12 сентября 2015 года.

Напомним, в мае в Италии прошло извержение крупнейшего в Европе действующего вулкана.