В Министерстве транспорта России назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154

В Министерстве транспорта Российской Федерации назвали основные версии крушения российского самолета Ту-154. Об этом рассказал глава российского ведомства Максим Соколов, сообщает "РИА Новости". "Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", - сообщил Соколов. Кроме того, он отметил, что правительственная комиссия, которую он возглавляет, занимается ликвидацией последствий и организацией работы с родственниками погибших в результате крушения российского самолета Ту-154. Причины же крушения российского самолета Ту-154 устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссия Министерства обороны РФ. Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили первые итоги спасательной операции на месте крушения российского самолета Ту-154.

