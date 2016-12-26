В Москве найден мертвым топ-менеджер "Роснефти"

Глава аппарата президента "Роснефти" Игоря Сечина Олег Еровинкин скончался в автомобиле в центре Москвы. Тело 61-летнего сотрудника нефтяной компании обнаружили в центре столицы сегодня утром, сообщает издание Znak.com.

"Экспертизу по причинам смерти будут проводить сотрудники ФСБ. Скорая констатировала смерть Олега Еровинкина", - рассказал источник издания. На месте работает следственно-оперативная группа.

На данный момент причины гибели выясняют следователи.

Известно, что Еровинкин давно работает с Игорем Сечиным. В мае 2008 года премьер-министр РФ Владимир Путин назначил Еровинкина руководителем секретариата Сечина, который на тот момент занимал пост зампредседателя правительства.

Напомним, что 24 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал через 20 минут после взлета в Адлере с 91 человеком на борту.