В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу скорой помощи.

Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.

Евгений Джугашвили родился в семье сына председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина Якова Джугашвили, погибшего в 1943 году в немецком концлагере, в 1936 году.

Джугашвили работал в Центральном управлении космических средств Минобороны СССР, Военной академии имени Фрунзе, Военной академии Генерального штаба ВС СССР и Военной академии бронетанковых войск. Он был полковником ВВС в отставке.