В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили
2016-12-22 16:22
В Москве скончался внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на справочную службу скорой помощи.
Причина смерти 80-летнего Джугашвили пока неизвестна.
Евгений Джугашвили родился в семье сына председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина Якова Джугашвили, погибшего в 1943 году в немецком концлагере, в 1936 году.
Джугашвили работал в Центральном управлении космических средств Минобороны СССР, Военной академии имени Фрунзе, Военной академии Генерального штаба ВС СССР и Военной академии бронетанковых войск. Он был полковником ВВС в отставке.