В результате серии взрывов в Багдаде погибли 11 человек

В столице Ирака Багдаде и пригороде серия взрывов унесла жизни как минимум 11 человек

Об этом сообщает AP со ссылкой на источники среди местных властей.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность. Сообщается, что все 11 жертв - гражданские лица. Также сказано о как минимум 34 пострадавших.

По предварительной информации, целью атак стали деловые кварталы, расположенные в юго-восточной и юго-западной части города. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за совершение терактов.