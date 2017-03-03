Американские сенаторы призвали не смягчать антироссийские санкции

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес в Сенат США резолюцию, в которой призывает администрацию президента Дональда Трампа не ослаблять санкции против России до полного выполнения Минских договоренностей и других международных обязательств. Об этом сообщает DW. Резолюцию также поддержал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм. В тексте документа сенаторы "решительно и однозначно" выражают солидарность с украинским народом и осуждают решение президента РФ Владимира Путина об аннексии Крыма. "Спустя три года после незаконной оккупации Крыма крайне важно, чтобы наша нация продолжала поддерживать украинцев и выступала за демократию, верховенство закона, суверенитет и территориальную целостность независимых стран", - отметил Менендес. Независимо от политических веяний в Соединенных Штатах, Вашингтон должен подтвердить, что "санкции останутся наиболее мощным и мирным рычагом в нашем арсенале дипломатических инструментов", говорится в документе.

