Английский язык теряет значение в Европе - Юнкер

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер произнес речь о состоянии Европейского союза во Флоренции на французском языке, так как английский "теряет свое значение в Европе". Об этом сообщает Politico. "Я колебался между английским и французским. Но выбор свой сделал, и буду говорить на французском языке. Потому что английский язык медленно, но уверенно теряет важность в Европе. В ближайшее воскресенье во Франции пройдет второй тур президентских выборов, и я хочу, чтобы французский народ понимал, что я говорю о важности ЕС" - заявил Юнкер. Напомним, в 2014 году президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в Украине надо говорить об особом статусе английского языка, а не русского. Порошенко заявлял, что украинцы обязательно должны владеть английским. Он подчеркнул, что на многих международных встречах в Администрации Президента и Кабинете министров, где приходится общаться на английском, уже не приглашают переводчиков.

