Апелляционный суд Гааги отказался разделять на 2 части процесс по взысканию с РФ $50 млрд по иску экс-акционеров ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги не поддержал просьбу представителей экс-акционеров "ЮКОСа" о разделении на две части процесса по взысканию с России $50 млрд, сообщил "Интерфаксу" Андрей Кондаков - гендиректор Международного центра правовой защиты (МЦЗ), представляющего интересы РФ.

"Апелляционный суд Гааги принял первое решение по ходатайству бывших владельцев "ЮКОСа", отвергнув их предложение о бифуркации (разделении) процесса на две части. Суд также обязал экс-акционеров представить к 16 марта развернутый меморандум по всем основаниям апелляции, а не по части из них, как это предлагали адвокаты "ЮКОСа", - сказал А.Кондаков во вторник "Интерфаксу".

Это решение, по его словам, вынесено по результатам специального заседания суда, состоявшегося 16 января этого года в Гааге.

Как сообщалось, в 2005 году дочерние компании Group Menatep Limited - Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (о.Мэн), которые владели суммарно 51% "ЮКОСа", подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму $28,3 млрд. Общая сумма претензий к РФ с учетом иска пенсионного фонда "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd. составляла $33,1 млрд. В последствии сумма компенсации повышалась.

В июле 2014 года гаагский арбитраж удовлетворил иски упомянутых компаний и обязал Россию выплатить $50 млрд. В ноябре 2014 года Россия подала в Окружной суд Гааги три ходатайства об отмене арбитражных решений. Тем не менее, в июне-августе 2015 года экс-акционеры "ЮКОСа", не дожидаясь решения по жалобе РФ, начали процесс приведения в исполнение в судах США, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании решения Гаагского суда.

20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги отменил арбитражные решения. При этом, по словам А.Кондакова, Окружной суд удовлетворил ходатайство России на основании одного из шести представленных аргументов, сочтя его убедительным и решив не тратить время на рассмотрение пяти остальных.

В конце июля А.Кондаков сообщил, что защита бывших акционеров "ЮКОСа" отозвала иски об аресте активов России, поданные в суды Германии и Индии.

А.Кондаков также выказал надежду, "что перед лицом вероятных проигрышей в судах других юрисдикций аналогичные решения, без откладывания дела в долгий ящик, будут приняты в США, Великобритании, Франции и Бельгии".

В конце сентября 2016 года экс-акционеры "ЮКОСа" отказались от идеи арестовать строящийся российский духовно-культурный комплекс на набережной в Париже в рамках иска о выплатах компенсаций.

Позднее апелляционный суд Парижа отменил аресты французских активов трех российских ФГУП, наложенные по искам бывших акционеров "ЮКОСа".

В декабре стало известно, что суд в Швеции отказал бывшим акционерам "ЮКОСа" из Испании в жалобе на отмену решения по выплате им $2 млн в качестве компенсации.