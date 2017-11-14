Апелляционный суд США частично возобновил действие иммиграционного указа Трампа

Апелляционный суд Калифорнии принял решение, в соответствии с которым иммиграционный указ президента США Дональда Трампа может применяться лишь частично, пишет в понедельник "Вашингтон пост".

В соответствии с решением суда, граждане из перечисленных в указе стран смогут пересекать границу США только при наличии тесных родственных связей или формально подтвержденных отношений с юридическим лицом.

Ранее федеральный судья штата Гавайи вынес вердикт о блокировке обновленного иммиграционного указа Д.Трампа.

Если бы указ вступил в силу, въезд в США был бы временно закрыт для большинства граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Йемена, а также Венесуэлы и КНДР.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако администрации Д.Трампа пришлось отказаться от нее в связи с блокировкой со стороны судей ряда штатов.