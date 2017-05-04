Apple выделит 1 млрд долларов на создание новых рабочих мест в США

Компания Apple планирует инвестировать 1 млрд долларов на создание новых рабочих мест в США в ответ на критику президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщил глава компании Тим Кук в интервью телеканалу CNBC. По словам Кука, такое решение компания приняла в ответ на недовольство президента Трампа тем, что американские компании не размещают производство на территории страны, что лишает американцев шанса устроится на высокооплачиваемую работу (большинство производств компании находятся в Китае, что вызывает недовольство - ред). Кук уточнил, что первую инвестицию компания намерена сделать до конца мая, а для аккумулирования средств будет создан специальный фонд. "Многие люди спрашивают меня: "Неужели компания должна думать об увеличении рабочих мест?" И мой ответ: компания должна иметь ценность, потому что она - это коллектив. И люди должны иметь свою значимость, поэтому мой ответ: компания должна (создавать рабочие места - ред.), - сказал Кук. CNBC, однако, отмечает, что Apple уже создала 2 млн рабочих мест в Соединенных Штатах.

