Бывший президент США Барак Обама возвращается в политику и намерен принять участие в митингах в ходе избирательной кампании в Нью-Джерси и Вирджинии, где идет подготовка к выборам губернатора, передает AFP. Сообщается, что Обама посетит Нью-Джерси и Вирджинию, чтобы поддержать кандидатов от Демократической партии. Отметим, выборы губернатора в этих штатах пройдут 7 ноября и станут показателем настроений избирателей перед промежуточными выборами в 2018 году. Также сообщается, что пока не ясно, о чем будет говорить Обама, который после того, как покинул пост президента 20 января, был в значительной мере оторван от политических дебатов. За этом время Дональд Трамп методично уничтожал политику администрации предшественника. Ожидается, что Обама может выступить с резкой критикой Трампа. Напомним, ранее сообщалось, что Обама предупреждал главу Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России в президентские выборы.

