Белый дом пересмотрит санкции против РФ, введенные из-за агрессии в Украине

Белый дом пересматривает серию санкций, введенных против России командой бывшего президента Барака Обамы. Об этом сказал 25 мая руководитель Экономического совета Белого дома Гэри Кон, передает "Радио Свобода". Кон сообщает, что в нынешней администрации Дональда Трампа нет четкой позиции относительно поддержки санкции времен Обамы. Советник Трампа по экономическим вопросам добавил, что, когда европейские лидеры на саммите НАТО в Брюсселе спросили президента США, планирует ли он продолжать санкции, введенные в 2014 году прежде всего из-за незаконной аннексии Россией Крыма, президент США сказал, что еще не решил, что делать. "Я думаю, что президент рассматривает это. Сейчас у нас нет позиции", - сказал Кон журналистам в президентском самолете по дороге на Сицилию. 25 мая там состоялся саммит стран G7. Также советник Трампа отметил, что у президента США есть "много вариантов", которые он рассматривает в контексте темы санкций. "Во время избирательной кампании Дональд Трамп не исключил снятие санкций с России, тогда как посол США в ООН Никки Хейли заявила, что новая администрация не отменит их, пока Москва не вернет Украине Крым", - отмечают в сообщении. Напомним, ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России уже этим летом.

