Боевики ИГИЛ разрушили часть римского амфитеатра в Пальмире

Боевики "Исламского государства" частично разрушили римский амфитеатр в сирийском городе Пальмира.

Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на свои источники.

"Местные источники в городе Тадмор (Пальмира), что в восточной части сельской местности Хомс, сообщили в пятницу, что террористическая организация ИГИЛ разрушила фасад Римского театра и Тетрапилон в археологической местности Пальмира", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, разрушения на территории объекта подтверждаются и спутниковыми фотографиями. Как отмечается, исторические памятники, построенные во II веке. н.э., были уничтожены в период с 26 декабря по 10 января.

Напомним, ИГИЛ захватила Пальмиру в мае 2015 года. Тогда боевики взорвали несколько памятников, в частности триумфальну арку, храм бога Бэла и храм Баал-Шамин.

В марте 2016 года войска Асада при поддержке РФ выбили боевиков из Пальмиры, но в начале декабря стало известно, что ИГИЛ вновь контролирует город.