Большинство стран ЕС высказались за продление использования гербицида, предположительно, вызывающего рак

Представители стран ЕС, совещавшиеся в понедельник в рамках апелляционного комитета, проголосовали за то, чтобы продлить еще на пять лет разрешение использовать гербицид глифосат, сообщила Европейская комиссия.

"Сегодняшнее голосование показывает, что, когда мы хотим, то можем брать на себя и разделять нашу коллективную ответственность при принятии решений", - приводит Еврокомиссия в коммюнике слова члена ЕК по здравоохранению и продовольственной безопасности Витениса Андрюкайтиса.

Глифосат, следы которого обнаруживаются в ряде готовой продукции сельского хозяйства, является неселективным системным гербицидом, использующимся для борьбы с сорняками. Он занимает среди гербицидов первое место в мире по производству и выпускается под разными названиями. Существует мнение, что это вещество является канцерогеном, вызывающим ряд раковых заболеваний у потребителей продукции с полей, обработанных глифосатом.

Восемнадцать стран, представляющих чуть больше необходимых для принятия решения 65% населения союза, проголосовали в пользу предложения Европейской комиссии о продлении. Девять высказались против, и одна страна ЕС воздержалась, что позволило преодолеть неопределенность решения, возникшую при прошлом голосовании в начале ноября.

Бельгийские власти сразу после заседания комитета объявили, что Бельгия голосовала против этого решения.

Официальный представитель министра сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарма заявил местным СМИ о том, что глава ведомства "очень горячо сожалеет, что не было предложено никакого распоряжения для внедрения механизма постепенного отказа от глифосата и не предусмотрен никакой бюджет для финансирования альтернатив".

Днем в понедельник в ожидании результатов голосования группа противников применения глифосата устроила в квартале институтов ЕС в Брюсселе манифестацию-хэппининг, в которой фигуранты, изображавшие граждан ЕС, пытались перетягивать канат с "европейскими чиновниками" во главе с активистом в маске председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.