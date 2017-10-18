Британская разведка заявила о худшей террористической обстановке в стране за 34 года

Глава Службы безопасности британской разведки Эндрю Паркер заявил во вторник, что уровень террористической угрозы в стране растет быстрыми темпами и достиг худшего значения за последние 34 года, передает агентство АР.

"Учитывая все то, что случилось в 2017 году, и то многое, чего удалось избежать, очевидно, что в Великобритании растет уровень террористической угрозы со стороны исламских экстремистов. Эта гроза многоуровневая, быстро развивающаяся, растущая в темпах и масштабах, которых мы раньше не видели", - сказал Паркер.

Он отметил, что с аналогичной ситуацией столкнулась и континентальная Европа: Франция, Бельгия, Испания и Германия.

Паркер отметил, что в МИ5 ведется около 500 расследований по делам, связанным с терроризмом. Эти расследования затрагивают около 3 тыс. человек, связанных с экстремистской деятельностью. Глава МИ5 подчеркнул, что Служба готова к растущей террористической угрозе, ведомство постоянно расширяет методы контртеррористической борьбы, однако предотвратить каждую атаку невозможно.