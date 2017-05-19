Бывшая жена Путина связана с многомиллионным бизнесом с недвижимостью в Москве - Reuters

Бывшая супруга президента России Владимира Путина Людмила помогла создать и сейчас поддерживает фонд, владеющий исторической недвижимостью в Москве и получающий миллионы долларов за сдачу ее в аренду, передает Reuters. Сообщается, что доходы от аренды выплачиваются частной компании, которая принадлежит Шкребневой Людмиле Александровне, чьи имя совпадает с девичьим именем бывшей жены Путина. Доходы от аренды идут от исторического особняка Волконский дом в центре Москвы, который принадлежит фонду "Центр развития межличностных коммуникаций". Сообщается, что Людмила Путина помогла создать этот некоммерческий фонд в 2002 году. Известно, что в 2006 году она являлась попечителем фонда, поддерживала его литературную премию, а также издательское подразделение. Указано, что у фонда есть офисы в Волконском доме, однако большая часть здания сдается, в том числе двум крупным государственным банкам. Так, только российский банк ВТБ за 2015 год заплатил более 2 миллионов долларов аренды. Напомним, ранее сообщалось, что в России экс-жена Владимира Путина Людмила, которая руководит фондом "Центр развития межличностных коммуникаций", получила от мэра Москвы Сергея Собянина 250 миллионов рублей.

