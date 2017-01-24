Число погибших под лавиной на отель в Италии достигло 9 человек

В Италии из заваленного снежной лавиной отеля Rigopiano в городе Фариндола извлекли тела девяти погибших

Об этом сообщает The Telegraph.

В момент инцидента в здании гостиницы находились 35 человека.

Поисково-спасательная операция на месте схода лавины продолжается.

Ранее сообщалось о семи погибших из-за схода лавины.

Напомним, отель Rigopiano расположен в регионе Абруццо, на высоте 1200 метров на окраине национального парка Гран-Сассо-и-Монти-делла-Лага, вблизи горы Корно-Гранде. Здание было разрушено в результате схода лавины в среду, 18 января. Вероятнее всего, ее вызвало землетрясение, которое в тот день трясло Центральную Италию.

По данным менеджмента отеля, во время трагедии в здании находились 35 человек - туристы и персонал. Спасатели говорят, что его завалило около 120 тысячами тонн снега.