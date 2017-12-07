Члены Совбеза ООН инициировали экстренное заседание из-за позиции США по Иерусалиму

Больше половины стран-членов Совета Безопасности ООН запросили проведение экстренной встречи в связи с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

"В свете сделанного сегодня (в среду) заявления о статусе Иерусалима, делегации Боливии, Египта, Франции, Италии, Сенегала, Швеции, Великобритании и Уругвая просят председателя созвать до конца этой недели экстренное заседание Совета с брифингом Генерального секретаря", - говорится в совместном заявлении дипмиссий.

Как сообщили в штаб-квартире ООН, члены СБ ООН соберутся в пятницу в первой половине дня по времени Нью-Йорка.

Ранее Трамп, выступая в среду в Белом Доме, заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Он поручил госдепу начать подготовку к переводу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.