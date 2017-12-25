ЦИК РФ отказал Навальному в регистрации

ЦИК России предложил отказать оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его на пост президента РФ, из-за наличия у него непогашенной судимости, сообщил на заседании ЦИК член комиссии Борис Эбзеев в понедельник.

Он отметил, что преступление, которое было инкриминировано А.Навальному, относится к числу тяжких, лишающих его права баллотироваться на должность президента Российской Федерации на протяжении 10 лет после снятия либо погашения судимости.

"Хотел бы обратить внимание, что судимость сохраняется, и поэтому я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права", - заявил Б.Эбзеев.

Он напомнил, что 24 декабря ходатайство А.Навального по регистрации группы избирателей, созданной для поддержки его самовыдвижения в качестве кандидата на должность президента РФ и приложенные к нему документы, поступили в ЦИК.

"ЦИК работала всю ночь. Независимо от этого, рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом", - пояснил Б.Эбзеев.

ЦИК РФ также отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Со своей стороны А.Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ.

Он отметил, что представляет "огромное количество избирателей".

"Вы можете к этому относиться с иронией, вы можете относиться к этому без иронии. Но я совершенно точно говорю, что решение ЦИК, если такое состоится, о недопуске меня на выборы исключит миллионы людей из этих выборов, исключит миллионы людей вообще из политический системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах", - сказал А.Навальный.

Позднее он заявил, что намерен обжаловать решение Центризбиркома РФ, связанное с его выдвижением, в Конституционном суде.

"Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы", - заявил А.Навальный журналистам.

Центральная избирательная комиссия РФ отказала в понедельник в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

"Не могу сказать, что решение для нас неожидаемое", - сказал оппозиционер.

"Мне показалось, что Центральная избирательная комиссия и сама персонально Памфилова даже не пыталась изобразить, что решение не имеет политической мотивации", - сказал А.Навальный.