Делегация РФ покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением Грибаускайте

Российская делегация покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте.

Перед тем, как литовский лидер поднялась на трибуну Генассамблеи, свои места оставили первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

Официальных объяснений этого шага российская сторона пока не предоставила.

Известно, что в понедельник Грибаускайте провела встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которой она заявила, что российско-белорусские учения "Запад-2017" представляют угрозу всему человечеству.

Напомним, во время своего выступления перед Генассамблеей ООН во вторник президент Литвы Даля Грибаускайте говорила о российской агрессии и призвала лидеров всего мира вернуться в Восточную Европу, где Россия применяет "методы шантажа, насмешек и агрессии".

Она также заявила, что на учениях "Запад-2017" РФ отрабатывает сценарии нападения на Запад. По материалам "УП Європейська правда ".