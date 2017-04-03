Девять погибли и более 20 ранены при взрыве в метро Петербурга

Согласно данным Минздрава РФ, число погибших в результате взрыва в петербуржском метро в настоящее время составляет 10 человек.

Как сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова, семь человек погибли в результате взрыва на месте.

"Один человек погиб при транспортировке, двое погибло в приемном отделении в связи с несовместимыми с жизнью травмами", - сказала В.Скворцова в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Она отметила, что у погибших минно-взрывные ранения и очень тяжелые ожоги.

"В настоящее время количество пострадавших официально обозначается как 47 человек. Семь человек погибли на месте, один человек погиб при транспортировке в скорой помощи", - сказала В.Скворцова .

Она отметила, что 39 человек госпитализированы.

"У шести отмечается состояние тяжелое, у остальных - средней тяжести", - сказала В.Скворцова

По ее словам, необходимости в транспортировке пострадавших в московские больницы пока нет, поскольку в Петербурге "прекрасные клиники".

Глава Минздрава сообщила также, что среди госпитализированных - один ребенок, девочка 15 лет с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами.