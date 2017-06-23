ЕС будет строить свою оборону в кооперации с НАТО и США

Лидеры стран Евросоюза подтвердили, что намерены создавать оборонный компонент ЕС не отдельно от НАТО, а в тесной координации с альянсом и с США.

"Трансатлантические отношения и сотрудничество между ЕС и НАТО остаются ключевыми для нашей общей безопасности, и это позволит нам реагировать на возникающие угрозы безопасности, в том числе киберугрозу, гибридную угрозу и терроризм", - подчеркивается в принятом в четверг постановлении Европейского совета.

Евросовет приветствовал создание в Хельсинки Европейского центра передового опыта по борьбе с гибридными угрозами.

Европейские лидеры одобрили сообщение Еврокомиссии о формировании Европейского фонда обороны, состоящего из научно-исследовательского звена и производственного звена, и ожидают скорейшего начала его работы.

Они признали отставание Европы в развитии ВПК и потребность в освоении технологий будущего.

Евросовет предложил государствам-членам ЕС продолжить работу над вариантами совместных закупок военной техники в рамках Европейского фонда обороны "на основе надежных механизмов финансирования".

Цель состоит в том, чтобы создать "конкурентоспособную, новаторскую и сбалансированную основу для европейской оборонной промышленности в рамках в ЕС, в том числе посредством трансграничной кооперации".