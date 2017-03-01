ЕС и Грузия подписали соглашение о безвизовом режиме

Европейский союз и Грузия сегодня, 1 марта 2017 года, в Брюсселе подписали соглашение о введение безвизового режима. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Соглашение о либерализации визового режима для Грузии подписано", - сообщил Йозвяк и опубликовал фото документа.

Отметим, подписание соглашения является одной из последних формальностей на пути введения безвизового режима для граждан Грузии. Ожидается, что 8-9 марта законодательные изменения опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Новые правила вступят в силу через 20 дней после публикации. С конца марта граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут свободно посещать страны Шенгена.

Отметим, подписание соглашения является одной из последних формальностей на пути введения безвизового режима для граждан Грузии. Ожидается, что 8-9 марта законодательные изменения опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Новые правила вступят в силу через 20 дней после публикации. С конца марта граждане Грузии с биометрическими паспортами смогут свободно посещать страны Шенгена.

