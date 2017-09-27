Европейский Союз (ЕС) планирует продлить пограничный контроль в Шенгенской зоне еще на три года. Об этом сообщает AFP в Twitter. "ЕС планирует разрешить пограничный контроль в Шенгенской зоне на три года", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, на такой шаг Евросоюз может пойти для обеспечения безопасности в европейских странах.

В заявлении Европейской комиссии отмечается, что в ЕС предлагаются меры по сохранению и укреплению Шенгенской зоны. "Комиссия предлагает обновить Шенгенский кодекс, чтобы адаптировать правила повторного введения временного внутреннего пограничного контроля к нынешним потребностям реагирования на возникающие и постоянные серьезные угрозы государственной политике или внутренней безопасности", - сообщили в Еврокомиссии. Так, внедряются более строгие процедурные гарантии для обеспечения того, чтобы пограничный контроль на внутренних границах оставался исключением - средством крайней меры - и использовался только в случае необходимости. Отметим, 11 мая 2017 года Европейский совет рекомендовал продлить на 6 месяцев временный внутренний пограничный контроль в Шенгенской зоне в исключительных обстоятельствах.

