ЕС расширил список санкций против КНДР

Совет Европейского союза сегодня, 27 февраля 2017 года, принял юридические акты, расширяющие список санкций против Северной Кореи. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте совета. Так, документы применяют ограничительные меры, назначенные Советом Безопасности ООН в ноябре 2016 года. Отмечается, что санкции включают в себя ограничения по сделкам с углем, сталью и железосодержащими минералами из КНДР. Также они запрещают импорт ряда цветных металлов из этой страны. Запрет также распространяется на экспорт новых вертолетов и кораблей в Северную Корею. Кроме того, новые санкции предусматривают, что страны-члены ЕС не позволят гражданам КНДР получать образование, способствующее развитию северокорейских ядерных программ или программ баллистических ракет.

