Европейский суд признал Uber транспортной компанией, а не информационным сервисом

Американская Uber Technologies должна регулироваться как компания, предоставляющая транспортные услуги, и соответствовать тем же требованиям, что и обычные такси, постановил Европейский суд.

Сама компания настаивала, что она является поставщиком информационных услуг, выступающим в качестве посредника между водителями и клиентами.

Постановление суда является серьезным поражением Uber в борьбе с европейскими регуляторами и лоббистами традиционных такси, которые жалуются на нечестную конкуренцию с ее стороны. Оспорить данное решение, принятое высшей судебной инстанцией Европейского союза, уже нельзя.

Важность решения состоит в том, что в транспортной сфере отдельные страны Евросоюза обладают широкой свободой в установлении собственных правил, тогда как нормы регулирования информационных сервисов определяются в Брюсселе. Таким образом, Uber могла бы избежать необходимости получения многочисленных сертификатов и разрешений на работу в государствах-членах ЕС.

Тем не менее, представители Uber отметили, что проигрыш дела не приведет к значительным изменениям в бизнес-модели компании, поскольку в большинстве стран Европы она уже соответствует требованиям, предъявляемым к транспортным фирмам.