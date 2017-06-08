Евросоюз расширил ограничительные меры против Северной Кореи. Такое решение принял в четверг Совет ЕС, сообщает Укринформ.

"Совет ЕС добавил 14 человек и четыре учреждения в перечень субъектов, против которых применено замораживание активов и ограничение передвижение в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2356 (2017)", - отмечается в сообщении.

Решение принято в ответ на продолжение Пхеньяном ядерных испытаний и запуска баллистических ракет, что является нарушением со стороны северокорейского руководства международного права.

На сегодня ограничительные меры Евросоюза против Северной Кореи применены против 53 человек и 46 учреждений, которые также находятся под санкциями ООН.

Кроме этого, ЕС дополнительно ввел санкции против 41 человека и семи учреждений, связанных с режимом в Северной Корее.

В ночь на 29 мая 2017 года по киевскому времени КНДР провела очередной ракетный тест средней дальности. Модифицированная ракета Scud пролетела около 450 км, упав в Японском (Восточно-Корейском) море.