ФБР предоставит Конгрессу США документы о связях Трампа с Россией

Федеральное бюро расследований США намерено к началу ноября предоставить Конгрессу документы, которые имеют отношение к досье, посвященному связям американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг, 26 октября, спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан, передает Deutsche Welle. "ФБР связалось с нами вчера вечером. Оно уведомило нас, что выполнит наш запрос и предоставит запрошенные Конгрессом документы к следующей неделе. Мы надеемся, что ФБР выполнит свое обещание", - отметил спикер. Напомним, ранее издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что Штаб экс-кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии финансировали расследование, итогом которого стала публикация досье о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Российской Федерацией. Согласно информации издания, изначально расследование спонсировалось неизвестным республиканцем, в частности, расследованием занималась вашингтонская фирма Fusion GPS.

