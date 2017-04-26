Французская разведка опубликовала доказательства причастности Асада к химатаке

Французские спецслужбы пришли к выводу, что силы, верные президенту Сирии Башару Асаду, провели 4 апреля 2017 года в северной Сирии атаку с использованием зарина и что Асад или его ближайшее окружение приказали нанести удар. Об этом сообщает Reuters. "Шестистраничный документ, составленный французскими военными и иностранными разведывательными службами, сообщает результаты исследования на основе образцов, полученных от удара на земле, и образца крови жертвы. Среди элементов, найденных в образцах, был гексамин, отличительный признак зарина, произведенный сирийским правительством", - говорится в сообщении. Согласно информации доклада, французские спецслужбы считают, что только Башар аль-Асад и самые влиятельные люди из его окружения могут дать приказ использовать химическое оружие. В разведслужбе подчеркнули, что джихадистские группы в этом районе не имеют возможности разрабатывать и использовать такое оружие, и что "Исламского государства" не было в этом регионе. Напомним, ранее сообщалось, что атака в городе Хан-Шейхун привела к гибели десятков людей и побудила Соединенные Штаты совершить ответный авиаудар по базе Сирии, что стало первым прямым нападением на правительство Асада в конфликте. США также ввели 271 санкцию против правительства Башара Асада в Сирии за предполагаемое использование химического оружия.

