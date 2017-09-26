Генпрокурор Испании пригрозил арестом главе Каталонии

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса заявил о возможности ареста главы Каталонии Карлеса Пучдемонта. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia. Генпрокурор Испании отметил, что Пучдемонта обвиняют в неподчинении властям страны и растрате имущества. "Прокуратура убеждена в том, что Пучдемонт причастен к преступлениям, заключавшимся в неподчинении властям, растрате имущества и злоупотреблениях полномочиями. Возможность запросить заключение Пучдемонта под стражу за растрату имущества остается открытой", - заявил Маса. Напомним, ранее испанские власти назначили нового начальника полиции региона Каталония, чтобы не допустить проведение референдума о независимости. В свою очередь, власти Каталонии посчитали это вмешательством в дела местной полиции. Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн объявил, что местное правительство отказывается принимать данное постановление. Осталось неясным, как местные власти и полиция могут не выполнить распоряжение Мадрида.

