Герцогство принца Чарльза вложило в оффшоры миллионы фунтов - The Guardian

Компания королевского герцогства Корнуолл, которое принадлежит принцу Чарльзу, инвестировала в оффшоры миллионы фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Paradise Papers, опубликованный Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ). Согласно информации издания, компания, которая управляет активами принца, вложила эти средства в офшорные фонды и компании, в том числе и в бизнес-структуру на Бермудских островах Так, герцогство в условиях секретности инвестировало около 100 тысяч долларов в компанию друга принца Чарльза - Хью ван Катсема, с которым они познакомились во время учебы в Кембриджском университете. Указано, что компания занимается приобретением земельных участков с целью их защиты от вырубки лесов, принималось в обстановке строгой секретности, пишет издание. При этом компания герцогства утверждает, что сам принц не участвовал непосредственно в принятии решений, связанных с инвестициями. Напомним, королева Великобритании Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов стерлингов (13 млн долларов) в оффшоры. В 2004 и 2005 годах герцогство Ланкастерское, которое управляет личными финансами королевы, инвестировало средства в две офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. Как известно, ICIJ 5 ноября 2017 года обнародовало новый массив секретных документов, в которых говорится о налоговых лазейках и резонансных деловых контактах высокопоставленных лиц.

