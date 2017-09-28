Хакеры из России помогают в подготовке референдума в Каталонии

Российские хакеры помогают поддерживать сайты по референдуму о независимости Каталонии в рабочем состоянии, сообщила газета El Pais со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании в четверг, 28 сентября.

Согласно данным Гражданской гвардии, группа хакеров в России и странах- сателлитах постоянно создают новые ссылки на множество копий сайта о референдуме 1 октября которые испанские органы юстиции и полиция не имеют возможности закрыть, передает Европейская Правда.

Отмечается, что в настоящее время веб-сайты остаются единственным источником информации по спискам участков для голосования, ведь ранее правоохранительные органы заблокировали другие каналы подготовки референдума.

Издание пишет, что обнаружить хакера, который работает с территории ЕС для власти Испании проще. В свою очередь между Россией и Евросоюзом нет соглашения в сфере цифрового законодательства.

После закрытия первого официального веб-сайта о референдуме referendum.cat президент женералитата Карлес Пучдемон в Twitter обнародовал два новых адреса с серверами в Великобритании и Люксембурге. Обе страницы закрыли после решения суда. После этого каталонские хакеры копировали сайты и начали использовать другие страны.

При этом, отмечает газета, выбор России стал неслучайным.

Издание также отметило, что процесс закрытия страницы за рубежом является длительным, поскольку требует отправки судебного приказа в полицию другой страны, которая сначала должна оценить его.

Всего правоохранительные органы Испании закрыли 144 сайта, связанные с референдумом.

"В последние недели соцсети и политические сайты этой страны сделали каталонский кризис трендом, который имеет целью углубить существующие противоречия и ослабить не только Испанию, но и весь ЕС", - сообщает El Pais.

16 сентября более 700 каталонских мэров вышли на демонстрацию в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании.

Мадрид взял на себя контроль над финансами Каталонии и подчинил полицию Каталонии непосредственно национальной гвардии страны.

Напомним, референдум о независимости Каталонии должен пройти 1 октября.

Каталония добилась автономии, официального статуса каталонского языка и признания каталонцев нацией, отдельной от испанцев.По материалам "Новое Время".