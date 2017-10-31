Испанский суд отменил декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании принял решение об отмене декларации о независимости автономного региона Каталония, утвержденную местным парламентом 27 октября 2017 года, передает The Independent. Сообщается, что после рассмотрения декларации о независимости Каталонии конституционный суд Испании принял решение о ее отмене. При этом пленум суда сослался на статью 161.2 Конституции Испании. Кроме того, Верховный суд заявил, что согласен рассмотреть обвинения в отношении бывшего руководства Каталонии, в том числе экс-главы регионального правительства Карлеса Пучдемона. Напомним, ранее сообщалось, что генпрокуратура Испании предъявила обвинение главе Каталонии Пучдемону, а также другим членам распущенных Мадридом администрации и парламента Каталонии. Их обвиняют в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами.

