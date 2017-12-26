Из Национального архива Великобритании пропали тысячи правительственных документов
Из Национального архива Великобритании пропали тысячи правительственных документов, касающихся самых противоречивых эпизодов британской истории 20 века. Об этом сообщает The Guardian.
Согласно сообщению, документы исчезли после того, как их изъяли госслужащие.
В частности, пропали документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также письмо Григория Зиновьева, которое привело к отставке правительства лейбористов в Британии.
Также утеряны документы по британской колониальной администрации в Палестине, тестированию вакцины от полиомиелита и территориальным спорам с Аргентиной.