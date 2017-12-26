Из Национального архива Великобритании пропали тысячи правительственных документов, касающихся самых противоречивых эпизодов британской истории 20 века. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, документы исчезли после того, как их изъяли госслужащие.

В частности, пропали документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также письмо Григория Зиновьева, которое привело к отставке правительства лейбористов в Британии.

Также утеряны документы по британской колониальной администрации в Палестине, тестированию вакцины от полиомиелита и территориальным спорам с Аргентиной.