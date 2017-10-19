Каталония провозгласит независимость в случае утраты автономии, - источники

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон объявит о независимости региона, если Мадрид отклонит предложение диалога и применит статью 155 Конституции Испании, которая ограничит самоуправление региона. Об этом говорится в письме Пучдемона, который он сегодня, 19 октября, направит в ответ на ультиматум Мадрида, сообщает издание La Vanguardia. Сообщается, что накануне вечером Пучдемон подтвердил это намерение во время встречи с членами своей партии. Так, согласно информации СМИ, в письме глава каталонского правительства вновь настаивает на диалоге и переговорах. Также Пучдемон выразил сожаление о репрессиях со стороны Мадрида, которые в последние дни материализовались в аресты лидера общественной организации Каталонии Omnium Cultural Жорди Куишара и главы "Каталонской национальной ассамблеи" Жорди Санчес. Напомним, ранее правительство Испании заявило о намерении приостановить автономию Каталонии, если Пучдемон не уточнит статус региона. Отмечается, что центральные власти готовы применить 155 статью Конституции и приостановить автономию каталонского региона. В связи с этим премьер-министр Испании Мариано Рахой и его заместитель поставили условие Пучдемону объявить статус своего региона до 10:00 утра четверга, 19 октября.

