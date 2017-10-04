Каталонский парламент намерен рассмотреть вопрос о независимости от Испании 9 октября 2017 года, передает La Vanguardia со ссылкой на решение представителей большинства парламента автономии. Сообщается, что 9 октября на пленарном заседании парламент Каталонии обсудит результаты референдума о независимости, а также решит вопрос ее провозглашения. Кроме того, представители партий "Вместе "за" (JxSí) и "Кандидаты за народное единство" (CUP) требуют разрешить выступление главы правительства автономии Карлеса Пучдемона, который должен объявить окончательные итоги голосования и план выполнения решения референдума. Отметим, по каталонскому закону о референдуме именно Пучдемон должен запустить процедуру провозглашения независимости, которую должен одобрить парламент автономии. Напомним, ранее сообщалось, что Каталония объявит о независимости в ближайшие дни. На данный момент официальный Мадрид и правительство автономии не контактируют по данному вопросу.

