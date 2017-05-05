Клинтон намерена финансировать "группы сопротивления" Трампу - CNN

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон намерена создать политическую организацию, которая будет направлена на финансирование "групп сопротивления" президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. "Клинтон в настоящее время работает с бывшими помощниками и донорами для создания организации, которая будет искать финансирование и инвестиции в группы, которые впечатлили ее во время выборов 2016 года, и будут заниматься сопротивлением повестке дня Трампа", - говорится в сообщении. Сообщается, что группа будет носить название Onward Together, что перекликается со слоганом предвыборной кампании Клинтон - Stronger Together. Напомним, ранее сообщалось, что Клинтон, которая проиграла на президентских выборах 2016 года, считает, что в ее поражении виновны вмешательства российских хакеров и действия главы ФБР Джеймса Коми.

