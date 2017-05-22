КНДР начнет серийное производство новой баллистической ракеты

Лидер Корейской народно-демократической республики (КНДР) Ким Чен Ын распорядился начать серийное производство новой баллистической ракеты. Об этом передает BBC. Сообщается, что ракета, название и характеристики которой остаются неизвестными, готова к поставке на боевое дежурство. Напомним, ранее КНДР объявила об успешном пуске баллистической ракеты средней дальности. Речь шла о пуске ракеты типа "Пуккыксон-2". Лидер КНДР Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском. В воскресенье южнокорейские военные заявили о том, что КНДР осуществила пуск баллистической ракеты с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо. По оценкам южнокорейских военных, ракета средней дальности принадлежала к типу "Пуккыксон-2" и пролетела около 500 километров. Она упала в Японское море в 350 километрах от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

