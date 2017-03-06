КНДР запустила неизвестную ракету, которая упала в Японское море - СМИ

Северная Корея в понедельник запустила в Японское море ракету неизвестного типа, сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Северная Корея запустила неопознанную ракету в знак протеста из-за совместных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов. Снаряд был выпущен неподалеку от города Тончханни в 7.36 по местному времени. Он пролетел над территорией страны и упал в Японское море", - говорится в сообщении.

По мнению военного чиновника в министерстве обороны Южной Кореи, это может быть межконтинентальная баллистическая ракета, способная достичь территории США.

Предыдущее ракетное испытание КНДР провела 12 февраля. Тогда, по данным военных Южной Кореи, северокорейская баллистическая ракета, запущенная в сторону Японского моря, пролетела около 500 км.

Резолюциями Совета безопасности ООН Северной Корее запрещены ракетные пуски с использованием баллистических технологий. Новый ракетный пуск, считают наблюдатели, вызовет новую волну осуждения и может привести к очередному ужесточению санкций ООН против КНДР.