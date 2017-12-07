КНДР заявила о неизбежности войны на Корейском полуострове
Масштабные военные учения а также угрозы США и Южной Кореи насчет превентивного удара против КНДР сделали вспышку войны на Корейском полуострове "установленным фактом".
О заявили в МИД Северной Кореи, со ссылкой на государственное агентство КНДР KCNA, передает Reuters.
Представитель МИД Северной Кореи также обвинил США в "конфронтационных воинственных" заявлениях, толкающих полуостров на грань войны.
"На данный момент остается вопрос: когда вспыхнет война?", - заявил он.
"Мы не хотим войны, но не будем прятаться от нее", - добавил северокорейский дипломат.
В начале этой недели США и Южная Корея на фоне угрозы со стороны КНДР начали самые масштабные учения военно-воздушных сил.
"В последнее время, когда США проводят крупнейшие в истории совместные военно-воздушные учения в районе Корейского полуострова, направленные против КНДР, высокопоставленные американские политики допускают друг за другом воинственные заявления, это вызывает тревогу", - заявили в МИД КНДР.
"Эти враждебные воинственные заявления не могут рассматриваться никак иначе, как предупреждение о том, что мы должны готовиться к войне на Корейском полуострове", - заявили в ведомстве.
Напомним, 28 ноября Северная Корея произвела запуск баллистической ракеты "Хвасон-15", которая поднялась в небо на 4500 километров, и находилась 53 минуты в воздухе, прежде чем упасть в воду на расстоянии 210 километров к западу от японской префектуры Аомори.
Северная Корея утверждает, что она успешно испытала новую мощную межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", которую можно оснастить "сверхбольшой тяжелой боеголовкой", которая способна поразить материковую часть США.