Количество пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Нью-Йорке возросло до 22 человек. Об этом сообщает The Associated Press‏ со ссылкой на представителей полиции. "26-летний ветеран ВМС, который ранее уже дважды был арестован за вождение в состоянии алкогольного опьянения, наехал на пешеходов на Таймс-сквер. В результате происшествия были задеты 23 человек, один из них погиб", - говорится в сообщении. Также сообщается, что водителя зовут Ричард Рохас. По свидетельствам очевидцев, он двигался в противоположном направлении.. Напомним, сегодня в Нью-Йорке на площади Таймс-сквер автомобиль врезался в прохожих на тротуаре, в результате чего один человек погиб. Ранее сообщалось о 19 пострадавших. Правоохранительные органы исключили версию теракта, заявив, что водитель "потерял контроль", и столкновение является несчастным случаем.

