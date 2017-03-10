Конституционный Суд Южной Кореи признал законным импичмент президента страны Пак Кын Хе, сообщает в пятницу агентство AP.

Отмечается, что она немедленно отстраняется от власти, а в течение 60 дней в Южной Корее должны быть проведены досрочные президентские выборы.

Согласно правилам Национальной избирательной комиссии Южной Кореи, новый президент, выборы которого, по предположениям АП, могут пройти 9 мая, сразу приступит к своим обязанностям на посту главы государства. При этом у него не будет "переходного комитета", а в течение первых нескольких недель на посту ему придется полагаться на советников и правительство, сформированное при Пак Кын Хе.

Пак Кын Хе победила на выборах Южной Кореи в 2012 году, а вступила в должность в 2013 году. В декабре прошлого года депутаты парламента Южной Кореи проголосовали за импичмент в отношении Пак Кын Хе. Этот шаг был предпринят после того, как стало известно о крупном коррупционном скандале, в который оказалась вовлечена президент Южной Кореи.

Агентство AP отмечает, что в настоящее время прокуратура страны рассматривает Пак Кын Хе в качестве подозреваемой. Пак Кын Хе неоднократно отказывалась приходить на допрос, ссылаясь на президентский иммунитет. Теперь, после отстранения ее от власти, прокуратура сможет получить у суда ордер на арест Пак Кын Хе, если это потребуется.

Основным кандидатом на пост президента Южной Кореи рассматривается бывший глава оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Мун Чжэ Ин, который проиграл Пак Кын Хе на выборах в 2012 году.

Как отмечает AP, политическая позиция Мун Чжэ Ин в отношении КНДР весьма отличается от линии Пак Кын Хе. Он считает, что Южной Корее нужно не просто пользоваться таким инструментом политического давления, как санкции, но и продолжать диалог. По его мнению, Сеулу следует убедить Пхеньян отказаться от ядерных амбиций, а также начать переговоры о возобновлении работы индустриальной зоны Кэсон, где ранее две страны реализовывали совместные экономические проекты до того, как Сеул приостановить функционирование промзоны вскоре после пуска Северной Кореей баллистической ракеты.

Также Мун Чжэ Ин выступает за пересмотр отношений с основным союзником Сеула - Вашингтоном, и считает, что Южной Корее следует пересмотреть свои планы по размещению систем противоракетной обороны THAAD на своей территории.

Его основным соперником в президентской гонке может стать губернатор провинции Чхунчхон-Намдо Ан Хи Чжон. Он считает, что правительству Южной Кореи будет тяжело возобновить работу промзоны Кэсон, а также заявляет о необходимости размещения THAAD на территории страны.

Сейчас обязанности президента Южной Кореи исполняет премьер-министр страны Хван Ге Ан. Согласно конституции страны, президент Южной Кореи избирается сроком на пять лет без права остаться на второй срок или переизбраться еще раз.