Лавров прокомментировал ситуацию о встрече Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, которая развернулась вокруг встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме, передает РИА «Новости».

«Обращайтесь к американцам. Мы слышали заявление Трампа, что он хочет встретиться с Путиным… Что на это говорят остальные его «чинуши», я не знаю, спрашивайте у них», — заявил Лавров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о том, что официальной встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме не будет.

В свою очередь помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что Путин и Трамп могут встретиться «на ногах» в рамках саммита.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречивой информацию Белого дома о формате встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, добавив, что они «так или иначе пересекутся». По материалам Газета,ru