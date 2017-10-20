Лидеры ЕС согласились перейти ко второму этапу переговоров по Brexit - Туск

Лидеры стран Европейского союза согласились на переход ко второму этапу переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск, передает SkyNews. "Президент Европейского совета Дональд Туск говорит, что лидеры 27 стран ЕС дали зеленый свет подготовке к 2-му этапу переговоров по Brexit", - говорится в сообщении.

Отметим, второй этап переговоров по Brexit затронет структуру будущих отношений ЕС с Великобританией и переходный период в них. Первый этап заключался в согласовании прав граждан, ирландской границы и урегулировании финансовых обязательств Британии перед ЕС Напомним, ранее Туск заявил, что Лондон должен внести конкретные предложения для прогресса по Brexit. "Мы должны тяжело работать до декабря, чтобы завершить первую фазу и начать переговоры о наших будущих отношениях с Соединенным Королевством. Но для этого нам нужны не только действительно многообещающие видения и предложения, но очень конкретные предложения на переговорах", - сказал Туск.

