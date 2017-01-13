Литва и Польша договорились о дальнейшей поддержке Украины в конфликте с Российской Федерацией. Такая договоренность была достигнута во время встречи министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса с государственным секретарем Канцелярии президента Польши Кшиштофом Щерским, передает "Польское радио". В частности, во время двусторонней встречи стороны обсудили двустороннее сотрудничество Литвы и Польши, вопросы, связанные с ситуацией польского меньшинства в Литве, а также энергетическую безопасность ЕС, отношения с Россией и ситуацию в Украине. В сообщении подчеркивается, что странам важно сохранять единую политику в отношении России, пока не будут полностью выполнены минские договоренности и продолжать поддержку Украины с целью защиты ее территориальной целостности.

Литва и Польша договорились о дальнейшей поддержке Украины в конфликте с РФ

