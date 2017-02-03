Лукашенко заявил, что решение российской стороны об установлении пограничной зоны является политическим, которое нельзя реализовывать
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение российской стороны об установлении пограничной зоны является политическим, которое нельзя реализовывать.
"Что это за пограничная зона 30 км? Я считаю, что это чисто политический выпад", - сказал А.Лукашенко на встрече с журналистами в пятницу в Минске.
"Вот эти бездумные нескоординированные шаги, которые только ухудшают наши отношения, этого делать нельзя! Нам надо вернуться. Хватает у нас проблем и в России", - отметил президент.
Высказав сожаление в связи с созданием погранзоны, белорусский лидер напомнил, что в свое время Минск оказывал помощь россиянам, оказавшимся в тяжелой ситуации. В качестве примера он привел беженцев из Северного Кавказа в 90-е годы, которых белорусы "приняли, разместили, накормили". "Они там рожали и моим именем называли своих детей. Но это россияне, мы же не отгородились от них ", - отметил он.
"А помните, когда в Калининград Литва не пустила целый состав, они, там, на железной дороге, на шпалах сидели голодные, немытые, грязные, бедные, не знали, что с детьми делать. Я их обогрел, накормил, послал своих людей, своего сына - иди, проверь, чтобы люди там не пострадали. Вот как мы относились к россиянам", - сказал А.Лукашенко.
По его словам, Минск не стал закрывать границу даже после теракта в метро, когда, по его выражению, у белорусов появилась фобия. "У нас общество уже было насторожено, но я границу не закрыл. Они от кого границу закрывают сегодня?", - задается вопросом глава Белоруссии.